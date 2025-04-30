Suriye’de Dürzi gruplar güvenlik güçleriyle çatıştı: 11 ölü

‏Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

DÜRZİ LİDER İSRAİL'DEN DESTEK İSTEDİ

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, katıldığı bir programda Sahnaya'daki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'e ve uluslararası topluma Sahnaya'daki olaylar konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Tarif, "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.