Suriye’de Esad rejimi sonrası ilk seçim

Suriye'de Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

Şam'daki Ulusal Kütüphane'de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

Suriye'nin 11 ilinde saat 09.00'da başlayan seçimlerin 12.00'de sona ermesi bekleniyor.