Suriye’de Esad sonrası ilk seçim

Suriye, yaklaşık 14 yıl süren iç savaş sonrası ilk kez parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Esad rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı ilk Halk Meclisi seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'de kurulan seçim merkezini ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Şara, ülkenin içinde olduğu geçiş sürecine uygun, dengeli seçim yapıldığını belirterek, "Hassas bir dönemde, katılımcı ve duygusal bir atmosferde böyle bir seçimin gerçekleşmesi, son derece anlamlıdır" dedi. Şara, ülkedeki birçok yasanın ve bütçe tasarısının askıda olduğunu, bunların hayata geçirilebilmesi için Halk Meclisi'nde oy kullanacak milletvekillerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kesin sonuçların bugün açıklanması öngörülüyor. 140 milletvekili, seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla toplam 210 milletvekili Halk Meclisi'nde görev alacak.