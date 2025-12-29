Suriye’de federasyon bahanesiyle provokasyon

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen gösteriler çatışmaya dönüştü. Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısı üzerine ülkenin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebiyle ilgili sloganlar atılarak Şam yönetimi hedef alındı. Bazı göstericiler, güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdı. Karşıt görüşlü gruplarla taşlı sopalı çatışmaya girdi. Lazkiye'de devrik rejim yandaşlarının neden olduğu olaylarda biri güvenlik görevlisi 3 kişi ölürken, 60 kişi de yaralandı. Gazal Gazal, devrik Baas rejimine yakınlığıyla biliniyor.