Suriye'de gaz hattında patlama: 3 santral devre dışı kaldı

Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santrallerinin, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Suriye’de gaz hattında patlama: 3 santral devre dışı kaldı
AA
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Suriye Elektrik Şirketi'nden (SEC) yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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