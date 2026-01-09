Suriye'de geçici ateşkes ilan edildi! Teröristlere Halep'ten çıkmaları için süre verildi
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.
ÇIKIŞLARINA İMKAN TANINACAK
Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.
GERİ DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRACAK
Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.