Suriye’de güvenlik güçlerine art arda saldırılar: 2 asker öldü
Suriye’nin Lazkiye ilinde güvenlik güçleri ile devrik rejim unsurları arasında çatışma çıkarken, Deyrizor’da da kimliği belirsiz kişiler karargaha saldırı düzenledi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lazkiye'ye bağlı Ceble kenti kırsalında Suriye iç güvenlik güçleri ile devrik rejim yanlısı "Saraya el-Cevad" adlı milis grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada Suriye güvenlik güçleri mensubu bir kişinin yaşamını yitirdiği, milis gruba mensup sözde bir lider ile iki üst düzey unsurun ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
DEYRİZOR'DA KARARGAHA SALDIRI
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre ise, Deyrizor'un doğusundaki Meyadin ilçesinde Suriye ordusuna ait bir karargaha saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.