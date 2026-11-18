Suriye'de güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Suriye'nin Tartus ili kırsalında devriye ekibine yönelik silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tartus ili kırsalında devriye ekibine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz silahlı kişilerin İçişleri Bakanlığına bağlı devriye ekibine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber Girişi