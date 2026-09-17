Suriye’de güvenlik güçlerine saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İç Güvenlik Güçleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanameyn kentinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sırasında güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

GEÇİCİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dera İç Güvenlik Komutanlığı, bölgede asayiş ve güvenlik tam olarak sağlanıncaya kadar Sanameyn kentinde geçici sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada ise olaya karışan tüm faillerin adalet önüne çıkarılacağı ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşı gerekli tüm tedbirlerin tavizsiz bir şekilde alınmaya devam edileceği vurgulandı.