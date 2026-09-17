Suriye’de güvenlik güçlerine saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Suriye İç Güvenlik Güçleri, aranan bir kişinin yakalanması için düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerle çatışmaya girdi. 3 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği çatışmanın ardından kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İç Güvenlik Güçleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanameyn kentinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sırasında güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 3 güvenlik mensubu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Olayın ardından İç Güvenlik Güçleri bölgedeki varlığını artırdı, kaçan saldırganların ve olayla bağlantılı kişilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.
GEÇİCİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Dera İç Güvenlik Komutanlığı, bölgede asayiş ve güvenlik tam olarak sağlanıncaya kadar Sanameyn kentinde geçici sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada ise olaya karışan tüm faillerin adalet önüne çıkarılacağı ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşı gerekli tüm tedbirlerin tavizsiz bir şekilde alınmaya devam edileceği vurgulandı.