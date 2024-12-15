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Giriş Tarihi: 15.12.2024 22:08 Son Güncelleme: 15.12.2024 22:22

Suriye’de Hımeymim Hava Üssü’nde hareketlilik: Gözetleme balonları ve helikopterler havalandı!

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan ve Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik sürüyor. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden özel bir uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

AA
Suriye’de Hımeymim Hava Üssü’nde hareketlilik: Gözetleme balonları ve helikopterler havalandı!

Baas rejiminin çökmesiyle birlikte Lazkiye'nin Ceble içesinde yer alan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor. Rus birliklerinin Suriye genelinde konuşlu oldukları Şam, Humus ve farklı şehirlerden Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne çekilmeleri sürüyor.
Rus birliklerine ait askeri araçların üsse giriş yaptıkları, üs çevresinde ise gözetleme balonları ve helikopterlerle hava hareketliliği görüntülendi. Bir kargo uçağının ise üsse iniş yaptığı görüldü. Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Hava Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.

RUSYA SURİYE'DEKİ DİPLOMATLARINI TAHLİYE ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden özel bir uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi. Moskova'ya yapılan uçuşun Şam'da bulunan bazı Rus diplomatları taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca Belarus ve Kuzey Koreli bazı diplomatların da söz konusu uçuşla tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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Suriye’de Hımeymim Hava Üssü’nde hareketlilik: Gözetleme balonları ve helikopterler havalandı!
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