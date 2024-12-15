Suriye’de Hımeymim Hava Üssü’nde hareketlilik: Gözetleme balonları ve helikopterler havalandı!

Baas rejiminin çökmesiyle birlikte Lazkiye'nin Ceble içesinde yer alan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor. Rus birliklerinin Suriye genelinde konuşlu oldukları Şam, Humus ve farklı şehirlerden Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne çekilmeleri sürüyor.

Rus birliklerine ait askeri araçların üsse giriş yaptıkları, üs çevresinde ise gözetleme balonları ve helikopterlerle hava hareketliliği görüntülendi. Bir kargo uçağının ise üsse iniş yaptığı görüldü. Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Hava Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.