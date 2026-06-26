Suriye’de ilk kez bir Esad yargılanıyor

SURİYE'NİN devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad, rejimin çöküşünün ardından yargılanan ilk aile üyesi oldu. Alman DW ajansına göre Suriye'de Beşar Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ilk kez Esad ailesinin bir üyesi yargılanmaya başladı. Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad'ın davasında ilk duruşma, çarşamba günü Şam'daki Adalet Sarayı'nda görüldü. Mahkemeye göre Vasim Esad, silahlı örgüt kurma, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve gasp suçlamalarıyla karşı karşıya. Suriyeli avukatlar ve gözlemciler davayı son derece önemli buluyor.

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