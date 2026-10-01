Suriye’de mayın faciası: 3 ölü

MAYIN VE BOMBA KALINTILARI NEDENİYLE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Uluslararası Mayın Farkındalık Günü dolayısıyla 4 Nisan 2026'da yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Nisan 2026 arasında ülkede kara mayını ve misket bombası kalıntıları nedeniyle aralarında 1000 çocuk ve 377 kadının bulunduğu en az 3 bin 799 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Raporda, ayrıca bu kayıpların 329'unun Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten nisan ayına kadar geçen sürede kaydedildiği, bunlardan 65'inin çocuk, 29'unun kadın olduğu belirtilmişti.