Suriye'de milyonlar Hürriyet Günü'nü kutladı

Suriye'nin farklı illerinde milyonlarca kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü meydanlarda coşku ile kutladı.

Başkent Şam başta olmak üzere Halep, İdlib, Hama, Humus ve Lazkiye illerinde halk, kutlamalar için meydanlarda toplandı.

Suriyeliler "8 Aralık Hürriyet Günü" etkinliklerine yoğun katılım gösterdi.

AKŞAM SAATLERİNDE COŞKU DORUK NOKTASINA ULAŞTI

Ülkenin birçok noktasında Suriyeliler, araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.

Akşam saatlerinde ise kutlamalarda coşku doruk noktasına ulaştı.

Gökyüzü havai fişek gösterileriyle renklenirken, Suriye bayrağının renklerini taşıyan sıcak hava balonları görsel bir şölen oluşturdu.