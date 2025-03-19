Suriye’de normalleşme adımları: Halep Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı

Havalimanı, daha önce devrik rejim unsurları ve terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilmesi nedeniyle hizmete ara vermek zorunda kalmıştı.

"TEKNOLOJİNİN VE KALKINMANIN KAPILARINI AÇACAK"

Halep Valisi Azzam Garib, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halep Uluslararası Havalimanı'nın, medeniyetin, teknolojinin ve kalkınmanın kapılarını açacak bir köprü olacağını söyledi.

Garib, "Bu havalimanı, Halep'in bölgedeki stratejik konumunu pekiştirmiştir. Bugün ise Halep ve halkı için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor." dedi.

Açılışın, Halep için bir dönüm noktası olduğunu belirten Garib, "Halep'i seven ve bu tarihi şehri ziyaret etmek isteyen herkesi, yeni açılan hava yolu bağlantılarıyla Halep'e davet ediyoruz." ifadesini kullandı.