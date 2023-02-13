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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Suriye’de ölümler ve insani dram artıyor

Suriye’de ölümler ve insani dram artıyor
Suriye'de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 900'ü aştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, enkaz altında çok sayıda insan olduğunu ve süreç tamamlandığında can kaybının 7 bini geçebileceğini bildirdi. Yaklaşık 12 yıllık savaşın yarattığı sosyal ve ekonomik yıkımın üzerine gelen deprem, kış koşullarının da etkisiyle felaketin boyutlarını artırdı. Özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde büyük dramlar yaşanıyor.

MUHALİF BÖLGELERE YARDIMLAR ULAŞMIYOR
Suriye'deki depremlerin ardından en büyük sorun yardımların ulaşmaması oluyor. Barınak eksikliği nedeniyle insanlar hayatlarını tehlikeye atarak ağır hasarlı olan evlerine dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar gıda bulmakta da zorlanıyor. BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths önceki gün Suriye'ye gitti.
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Suriye’de ölümler ve insani dram artıyor
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