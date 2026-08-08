Suriye’de güvenlik güçlerine saldırı: 1 asker yaşamını yitirdi

Suriye’nin Deyrizor ilinde ordu birliklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker yaşamını yitirirken, 2 asker yaralandı.

Suriye’de güvenlik güçlerine saldırı: 1 asker yaşamını yitirdi
AA

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Deyrizor ilinin doğusundaki Cedid Bakkara beldesinde ordu birliklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SURİYE #DEYRİZOR

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