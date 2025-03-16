Suriye’de patlama gerçekleşmişti: Can kaybı yükseldi

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinin Raml Mahallesi'nde dün patlama meydana geldi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, Raml Mahallesi'nde dün gerçekleşen patlamada 5'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 16, yaralananların sayısı 18 olarak güncellendi.

Yaralıların tedavileri sürüyor.