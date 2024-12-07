Suriye’de rejimin korkuluk olduğu görüldü

SETA Dış Politika Uzmanı Can Acun: Suriye'de rejim, Rusya ve İran'ın koltuk değnekleriyle ayakta tutulan bir korkuluk olduğunu, tamamen yozlaşmış adeta bir çete devletine dönüştüğünü gösterdi. Rejimin içi boşaldı. Ürdün sınır hattında Şam'a doğru uzanan bir çerçevede muhaliflerin hareketlenmesi çok mümkün. Muhalifler Şam'a doğru yürürken Türkiye'nin güney sınırlarında da PKK'ya yönelik çok önemli hamleler, harekâtlar düzenleniyor. Fırat'ın doğusunda Amerika'nın himayesindeki PKK'ya yönelik büyük bir askeri harekât için Türkiye'nin en azından Trump'ın görevi devralması ve onunla görüşülecek müzakereleri şu an için bekleyeceğini düşünüyoruz.