Suriye'de Şam kırsalında bir araca saldırı! 3 ölü, 4 yaralı
Suriye'nin Şam kırsalındaki Ras el-Maarra beldesinde ailevi husumetten kaynaklandığı belirtilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ailevi bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
Suriye resmi televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Ras el-Maarra beldesinde bir araç silahlı saldırının hedefi oldu.
İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.
Güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
Saldırının ailevi bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
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