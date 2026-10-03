Suriye'de Şam kırsalında bir araca saldırı! 3 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Şam kırsalındaki Ras el-Maarra beldesinde ailevi husumetten kaynaklandığı belirtilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ailevi bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Suriye’de Şam kırsalında bir araca saldırı! 3 ölü, 4 yaralı
AA
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Suriye resmi televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Ras el-Maarra beldesinde bir araç silahlı saldırının hedefi oldu.

İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Saldırının ailevi bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

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