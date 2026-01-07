Suriye’de SDG rahat durmuyor

Suriye'de Şam hükümetine entegre olma süresi sona yaklaşan SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin saldırıları sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in merkezindeki Meydan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 1 çocuk da yaralandı. Terör örgütünün Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği SİHA saldırısında ise 1 asker hayatını kaybetti. Öte yandan, Suriye'de devrik rejim döneminde tutuklanan veya zorla kaybedilen kadın ve erkeklerin çocuklarının, ailelerinden koparılarak devlet bakımevlerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Çocukların akıbetini araştırmakla görevli Aile ve Sosyal İşleri Bakanlığı bünyesindeki Soruşturma Komitesi, bugüne kadar tespit edilen 314 çocuktan 150'sinin kimlik doğrulaması yapılarak ailelerine teslim edildiğini açıkladı.