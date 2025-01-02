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Giriş Tarihi: 2.1.2025 16:30 Son Güncelleme: 2.1.2025 16:39

Suriye’de sıcak saatler! Devrik ordu mensuplarına karşı operasyon başlatıldı

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından operasyonlar sürüyor. Son olarak rejimi deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, silahlarını teslim etmeyen devrik rejim askerlerine karşı operasyon başlattı.

AA
Suriye’de sıcak saatler! Devrik ordu mensuplarına karşı operasyon başlatıldı

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejimin askerlerine yönelik "güvenlik operasyonu" başlattı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Askeri Operasyonlar Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, Humus'un bazı mahallelerinde uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına karşı "güvenlik operasyonu" başlattığını bildirdi.

Haberde, güvelik taramalarının yapıldığı Vadi Zehep ve İkrime mahallerindeki vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

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Suriye’de sıcak saatler! Devrik ordu mensuplarına karşı operasyon başlatıldı
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