Suriye'de sıcak saatler! Lazkiye'de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı
Suriye ordusunun Lazkiye'de devrik Esed rejimi unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor. Ceble bölgesinde çıkan çatışmalarda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, güvenlik güçleri bölgede kontrolü büyük ölçüde sağladı. Tartus ve Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Şam ve diğer büyük kentlerde binlerce kişi saldırıları protesto etti.
Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'nin Ceble bölgesindeki Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük ölçüde kontrolü sağladı. Operasyonlar sırasında en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, yetkililer arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR VE CAN KAYBI
Suriye resmi haber ajansı SANA, devrik rejim unsurlarının Beyt Ana köyünde güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da saldırıya uğradığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında süren çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda en az 11 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
TAKVİYE GÜÇLER VE ÖNLEMLER
Saldırıların ardından güvenlik güçleri, köye zırhlı araçlar da dahil olmak üzere çok sayıda takviye birlik gönderdi. Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı ve kamu kurumlarını tahrip etti." dedi. Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.
Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde ise 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.