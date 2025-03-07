Suriye'de sıcak saatler! Lazkiye'de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı

Suriye ordusunun Lazkiye'de devrik Esed rejimi unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor. Ceble bölgesinde çıkan çatışmalarda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, güvenlik güçleri bölgede kontrolü büyük ölçüde sağladı. Tartus ve Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Şam ve diğer büyük kentlerde binlerce kişi saldırıları protesto etti.

Suriye’de sıcak saatler! Lazkiye’de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı

Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'nin Ceble bölgesindeki Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük ölçüde kontrolü sağladı. Operasyonlar sırasında en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, yetkililer arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Suriye’de sıcak saatler! Lazkiye’de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR VE CAN KAYBI

Suriye resmi haber ajansı SANA, devrik rejim unsurlarının Beyt Ana köyünde güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da saldırıya uğradığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında süren çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda en az 11 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Suriye’de sıcak saatler! Lazkiye’de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı

TAKVİYE GÜÇLER VE ÖNLEMLER

Saldırıların ardından güvenlik güçleri, köye zırhlı araçlar da dahil olmak üzere çok sayıda takviye birlik gönderdi. Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı ve kamu kurumlarını tahrip etti." dedi. Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde ise 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye’de sıcak saatler! Lazkiye’de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı

PROTESTOLAR VE HALKIN TEPKİSİ

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te binlerce kişi meydanlarda toplanarak güvenlik güçlerine yapılan saldırıları protesto etti. Göstericiler, mezhepçilik ve bölücülük karşıtı sloganlar atarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

DEVRİK REJİM UNSURLARININ YENİ HAREKETLERİ

Kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu. Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen bu yapının, Lazkiye ve Dera illerinde operasyonlarla hedef alındığı bildirildi.

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİNİN YAKALANMASI

SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esed döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın da bulunduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.

Yetkililer, Lazkiye'nin Ceble bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğünü ve bölgenin tam kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.