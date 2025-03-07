Suriye’de sıcak saatler! Lazkiye’de devrik Esed rejimi unsurlarına operasyon: Büyük ölçüde kontrol sağlandı

PROTESTOLAR VE HALKIN TEPKİSİ

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te binlerce kişi meydanlarda toplanarak güvenlik güçlerine yapılan saldırıları protesto etti. Göstericiler, mezhepçilik ve bölücülük karşıtı sloganlar atarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

DEVRİK REJİM UNSURLARININ YENİ HAREKETLERİ

Kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu. Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen bu yapının, Lazkiye ve Dera illerinde operasyonlarla hedef alındığı bildirildi.

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİNİN YAKALANMASI

SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esed döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın da bulunduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.

Yetkililer, Lazkiye'nin Ceble bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğünü ve bölgenin tam kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.