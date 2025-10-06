Suriye'de şiddetli çatışma! Sokaklar savaş alanına döndü: Terör örgütü SDG sivilleri ve orduyu hedef alıyor
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. YPG/PKK'lı teröristler, Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SDG güçleri sivil halkı ve ordu güçlerini hedef almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNE AĞIR SİLAHLARLA SALDIRI
Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.
Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.
SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI: SDG SİVİLLERİ VE ORDUYU HEDEF ALIYOR
Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Arap Ordusunun çatışmalar neticesinde harekete geçtiğini belirterek, bugün gerçekleştirilen seçimin ardından terör örgütü SDG'nin sivil halkı ve ordu güçlerini hedef aldığını ifade etti.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI
Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.