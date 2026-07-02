SON DAKİKA| Suriye’de şiddetli patlama: 4 ölü 11 yaralı
Son Dakika: Suriye ulusal haber ajansı Sana’ya göre, başkent Şam’da bir kafede patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede perşembe günü patlama meydana geldi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşandığını ve olayda yaralıların bulunduğunu duyurdu.
Yetkililer 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama: Çok sayıda yaralı var! | Video
Devlet televizyonu Al-Ikhbariya ise patlamanın nedeninin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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