Suriye’de şiddetli patlama: Mühimmat yüklü araç havaya uçtu! 5 ölü

Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör