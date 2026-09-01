Suriye’de şiddetli patlama: Mühimmat yüklü araç havaya uçtu! 5 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü araç infilak etti. Patlama nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye’de şiddetli patlama: Mühimmat yüklü araç havaya uçtu! 5 ölü
AA

Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

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