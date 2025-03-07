Suriye’de siyonist provokasyon

Siyonist İsrail yönetimi, Beşar Esad rejiminin 18 Aralık 2024'te düşmesinin ardından kurulan yeni Suriye'nin istikrarının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bir yandan Suriye topraklarındaki işgalini genişleten İsrail, diğer taraftan terör örgütü YPG ve Dürzilerle bağlantılarını güçlendiriyor. YPG'li militanlar ve Dürziler de Şam yönetiminin ülkedeki iradeyi tamamen kontrol altına almasına karşı mücade ediyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde önceki gün çıkan haberde "İsrail, Suriye'yi bölmeye çalışıyor" denilirken, İsrail merkezli Haaretz gazetesi de "PKK'nın silahsızlanması, İsrail'in çıkarlarına tehdit" başlığını atmıştı. Suriye'de iki gündür ayrıca Esad rejiminin kalıntıları da saldırılar düzenlemeye başladı. Tartus, Humus ve Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Esad rejimiyle bağlantılı militanlarla yaşanan çatışmalarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye ordusu, yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti. Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etti. Bölge uzmanlarına göre Esad rejimi kalıntıları ayaklandıran da siyonist İsrail rejimi olabilir.

ANKARA: HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDAYIZ

DIŞIŞLERI Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli,"Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir" dedi. Keçeli, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız" ifadesini kullandı.

MÜSLÜMAN ÂLİMLER BİRLİĞİ'NDEN DESTEK

DÜNYA Müslüman Âlimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, devrik Beşar Esad rejimi kalıntılarının ülkede kaos yayma girişimlerine "sert tepki verilmesi gerektiğini" ifade etti. Suudi Arabistan da Suriye'de güvenlik güçlerinin hedef alınmasını kınadı.