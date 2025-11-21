Suriye’de siyonistler devrede

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Haberde, Suriye Savunma Bakanlığı'nın, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı" şeklindeki ifadelerine yer verildi. Öte yandan İsrail basınına göre Suriyeli Dürziler, "karmaşık durumlara" karşı Tel Aviv'de eğitim görecek. İsrail yönetiminin gelecek haftalarda, Dürzi toplumuna yatırım yapmaya yönelik kapsamlı bir plan sunmaya hazırlandığına dikkat çekildi. Süveyda'dan 17 Dürzi gencin İsrail'e getirilerek karmaşık durumlara ve afetlere karşı yoğun bir eğitimden geçeceği bildirildi. İsrail'e ait 8 savaş uçağı da dün Suriye semalarında sorti yaptı.