Suriye’de tek devletten başka seçenek olamaz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına cevaben şu açıklamalar yapıldı:

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz.

TB3'ÜN BAŞARISI

Almanya'da STEADFAST DART 2026 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirdi, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurdu.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketlerle yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız.

SOMALİ'YE DESTEK

Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecek.

ABD ÇEKİLİYOR

Wall Street Journal'a göre Pentagon, Suriye'de kalan askerlerini çekmeye hazırlanıyor. Amerikan ordusu, iki ay içerisinde bin askerin tamamını geri çekme işlemlerini tamamlamayı hedefliyor.

759 KM TÜNEL

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk "Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 kilometre oldu" dedi.