Suriye’de terör örgütü PKK/YPG protesto edildi

Suriye'nin birçok ilinde, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG protesto edildi. Suriye'nin başkenti Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, İdlib ve Lazkiye illerinde binlerce kişi, terör örgütüne karşı gösteriler düzenledi. Örgütün işgal ettiği bölgelerde gerçekleştirdiği ihlalleri, yolsuzlukları ve zorunlu askeri uygulamaları protesto eden siviller, Suriye hükümetinden müdahale talebinde bulundu. Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulunarak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.