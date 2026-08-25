Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti

"KENDİMİZİ FESHETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.