Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye Devlet Kurumlarına "tamamen" entegre edildiğini duyurdu.
Terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.
"KENDİMİZİ FESHETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"
Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.
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