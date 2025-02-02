Suriye’de teröre yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için dün gittiği Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Suriye ve Gazze'deki duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'de güvenliğin sağlanmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Türkiye için de aynı zamanda Suriye için de önemli olan diğer bir konu terörle mücadelede DEAŞ'la savaşıldığı gibi aynı zamanda PKK/ YPG ile de mücadelenin devam etmesi.

Şu anda Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik bir çözüm bulma gayretleri devam etmekte. Türkiye olarak biz bunu yakından takip ediyoruz. Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi fakat bunu ifade ettiğim gibi, çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de yer bulmasına, devam etmesine müsamaha etme şansımız yok" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin ise "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" ifadelerini kullandı. Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Fidan "İki ülke arasındaki ilişkiler, stratejik seviyede seyretmekte'' dedi.





TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE ÖVGÜ

KATAR Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Filistin ve Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını aktardı. Suriye'ye destek verilmesi gerektiği konusunda Fidan ile hemfikir olduklarını belirten Al Sani, "Görüşmelerde Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerekliliğini vurguladık" dedi. Gazze'deki ateşkesi uele aldıklarını ve bunun güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Al Sani, Türkiye'nin ateşkes konusundaki rolünün altını çizerek "Türkiye'nin Gazze'deki kardeşlerimize olan desteklerini de takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.