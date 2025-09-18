Suriye’de yeni güvenlik anlaşması! Ahmed eş-Şara’dan ABD ve İsrail açıklaması...

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan İsrail ile olası güvenlik anlaşmasına dair önemli açıklamalar geldi. Suriye basınında yer alan haberlere göre; "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" belirten eş-Şara, buna rağmen "normalleşmenin şu anda masada olmadığını" vurguladı.