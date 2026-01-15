Suriye’de YPG/SDG’nin engelleri altında sivillerin Deyr Hafir’den kaçışı sürüyor!

AA ekibi, Harmel İmam Köyü'nde Suriyeli sivillerin geçici olarak güvenli bölgelere tahliyesini görüntüledi. Köyün yakınından geçen nehirdeki köprünün bir kısmının terör örgütü tarafından daha önce patlatılması nedeniyle çocuklar ve yaşlılar karşıya geçmekte zorlandı.

Sabah erken saatlerden itibaren yaya olarak bölgeye gelen siviller, hem çok sayıda kişinin buraya akın etmesi hem de köprünün bir kısmının yıkık olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.