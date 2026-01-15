Suriye’de YPG/SDG’nin engelleri altında sivillerin Deyr Hafir’den kaçışı sürüyor!
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemeleri nedeniyle sivillerin Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki bölgelerden biri olan Deyr Hafir'den kaçışı devam ediyor. Terör örgütü sivillerin tahliyesini engellemek ve canlı kalkan olarak kullanmak isterken, bölge halkının tahliyesini engelliyor.
Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı. Geçici olarak tahliye edilmek isteyen binlerce sivil, sabahın erken saatlerinde YPG/SDG'nin işgalindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir bölgesinde yollara düştü. Öte yandan Suriye ordusunun olası operasyonunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen terör örgütü, bölge halkının tahliyesini engelliyor. Terör örgütü mensuplarının, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor olarak Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapattığı görüldü.
Ayrıca M15 kara yolunun birçok yerinin el yapımı patlayıcılarla tuzaklandığı bildiriliyor. Hal böyle olunca tahliye edilmek isteyen binlerce sivil yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.
Geçici olarak tahliye olup güvenli bölgelere geçmek isteyen siviller, M15'teki birçok yolun kapatılması nedeniyle farklı rotalara yönelmek zorunda kaldı. Sivillerin güvenli bölgelere geçmek için kullandığı güzergahlardan biri de Deyr Hafir'in kuzeyindeki Harmel İmam Köyü oldu.