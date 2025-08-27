Suriye’de Yüksek Seçim Komitesinin resmi internet sitesi açıldı

Necme, seçimlerin düzenlenmesi kapsamında hem Suriyeli hem de uluslararası bazı kuruluşların sürece katılmak üzere başvuruda bulunduğunu ve bu kuruluşlarla toplantılar yapıldığını kaydetti.

Seçim sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesine önem verdiklerini belirten Necme, "Seçimlerin başarıyla yapılması ve sürecin tüm aşamalarında şeffaflığın sağlanması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Sözcü Necme, il seçim komitesi başkanlarının seçim sürecinden ve meydana gelebilecek ihlallerden sorumlu olduğunu ifade etti.

İtiraz komitelerinin, seçmen üyelerine ilişkin karar merci olduğunu vurgulayan Necme, seçim bölgelerinde avukatların bulunmasının "önemli ve daha önce uygulanmamış bir adım" olduğunu dile getirdi.

Seçimlerin doğrudan halk oylamasıyla değil, belirlenen bölgelerdeki seçici kurullar aracılığıyla yapıldığını belirten Necme, geçici seçim sisteminin yurt içindeki ve yurt dışındaki seçmenler arasında bir fark gözetmediğini, seçmenlerin kendi seçim bölgelerindeki merkezlerde oy kullanabileceğini söyledi.