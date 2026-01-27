Suriye’den ABD’ye iş birliği çağrısı: Terörün bitmesi için uluslararası çabalar birleştirilmeli

Suriye Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iç ve dış gelişmelerin yakından takip edildiği, siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atıldığı belirtildi.

DEAŞ İLE MÜCADELE VURGUSU

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik yürütülen çabalar ile iki taraf arasında iş birliği olanakları ele alındı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası istikrarı ilgilendiren konular değerlendirildi. Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine tam bağlılığını vurguladı. Devlet kurumlarının korunmasının ve iç barışın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, uluslararası çabaların terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek için birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin altını çizdi.

"AKTİF DİPLOMASİ TEK ÇÖZÜM"

Şara ayrıca, Suriye'nin yeni aşamada açık bir yaklaşımı benimsediğini ve karşılıklı saygı temelinde tüm taraflarla iş birliğine hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı ile yapılan görüşmede, bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde diyalog dilinin öncelik taşıması gerektiği konusunda mutabakata varıldı. Şara, "aktif diplomasinin" bölgede yaşanan krizlerin aşılmasının tek yolu olduğunu vurguladı.

"SİLAHLI GRUPLAR DEVLET BÜNYESİNDE BİRLEŞTİRİLMELİ"

ABD Başkanı Trump ise Suriye halkının taleplerine verdiği desteği dile getirerek, birleşik ve güçlü bir devlet içinde barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı. Trump, Suriye'deki güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasının ve tüm silahlı grupların devlet kurumları bünyesinde birleştirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

"ABD YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARINA HAZIR"

Ekonomik alanda ise ABD Başkanı Trump, Suriye'nin yeniden imar çabalarına destek verme konusunda Washington'un hazır olduğunu belirtti. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sermaye girişlerinin teşvik edilmesi yoluyla Suriye'nin ekonomik istikrarının, Orta Doğu'nun genel istikrarında temel bir unsur olduğunun altını çizdi.