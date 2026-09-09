Suriye'den BM'ye sorumluluk çağrısı: Katil Netanyahu'ya kınama mesajı!
Suriye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye topraklarına "yasa dışı" şekilde girmesini ve Şeyh Dağı'nda dolaşmasını kınadı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve etkili ülkeler, İsrail'in saldırılarını durdurmak ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönülmesini sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail işgali altındaki Suriye topraklarına girişinin "provokatif bir adım" olduğu ve ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.
İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve ihlallerinin sürmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yaşananların sonuçlarından İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve etkili ülkeler, İsrail'in saldırılarını durdurmak ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönülmesini sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.
Suriye'nin Kuneytra ilinde, Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgenin önemli noktalarından biri. Suriye-İsrail temas hattına yakınlığı, dağı askeri ve güvenlik açısından kritik hale getiriyor.
İsrail, Şeyh Dağı'nın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.