Suriye’den BM’ye sorumluluk çağrısı: Katil Netanyahu’ya kınama mesajı!

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail işgali altındaki Suriye topraklarına girişinin "provokatif bir adım" olduğu ve ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve ihlallerinin sürmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yaşananların sonuçlarından İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu vurgulandı.