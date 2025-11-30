Suriye’den dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Pervasız adımlar atıyor

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin ülkedeki faaliyetlerine tepki gösterdi. PKK/YPG'yi koruyabilecek bölgesel denklemlerin artık olmayacağını savunan Mustafa, "Önümüzdeki dönemde PKK'nın daha fazla tırmanışını göreceğiz ve bu durum hükümete yönelik halk desteğini artıracak" dedi. Suriyeli Bakan, örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi'nin siyasi risk içeren "bir bekleme oyunu oynadığını" dile getirdi. Mustafa, "PKK/YPG pervasız adımlar atıyor" dedi. İsrail'in Suriye'ye askeri müdahalelerle gerilimi tırmandırdığına işaret eden Mustafa, "İsrail, Suriye devletini kışkırtmaya çalışıyor ancak biz, provokasyonlarına hizmet eden bir pozisyona düşmemeye kararlıyız" şeklinde konuştu.