Suriye’den Rus üsleri çıkışı: Yeniden düzenleyeceğiz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'de El Mecelle dergisine açıklamalarda bulundu. İsrail ile herhangi bir anlaşmanın ancak İsrail güçlerinin 7 Aralık 2024 hattına çekilmesi halinde mümkün olacağını belirten Şeybani, "Toprak işgal altındayken anlaşma olmaz" dedi. Şeybani, Rusya'yla dengeli bir ilişki gözettiklerini belirterek, "Hımeymim (askeri üssü) anlaşmasını inceledim. Tek taraflı bir anlaşma. Biz ilişkiyi Suriye'nin menfaati doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz. Menfaat varsa devam ederiz. Yoksa etmeyiz. Dekor olarak bırakmayacağım" dedi. Şeybani, ABD'nin Suriye'de "SDG" adını kullanan PKK/YPG, İsrail ile güvenlik düzenlemeleri ve Caesar Yasası yaptırımlarının kaldırılması konularında kendilerine bazı taahhütlerde bulunduğunu kaydetti.