Suriye’den Ürdün’e saldırı tepkisi: Egemenlik ihlali
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Dera ilindeki bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, saldırıların ülkenin "egemenliğini ihlal ettiğini" bildirdi. Önceden koordinasyon sağlanmadan Suriye topraklarında operasyon düzenlenmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ürdün, 23 Ekim'deki kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğunu ileri sürerek hava saldırısı yaptı. Suriye tarafından yapılan açıklamada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivilin Ürdün saldırılarında hayatını kaybettiği bildiridi.
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