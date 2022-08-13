Suriyeli muhalif Kürt grup terör örgütü PKK’nın baskılarını anlattı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Kave Azizi, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki varlığının Kürtlerin menfaatine olmadığını belirterek, "Suriye rejiminin rızasıyla ve İran ile anlaşarak bölgede kaldıklarını" söyledi.

Suriye'de rejim ve terör örgütü YPG/PKK'ya muhalif yapının IKBY Temsilcisi Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusunda ENKS'ye yönelik baskıların devam ettiğini belirtti. "Onlar (YPG/PKK) bizi meşru görmediği gibi biz de bu sözde yapıyı meşru görmüyoruz." diyen Azizi, Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki yerlerde temsilciliklerini izin almadan açtıklarını dile getirdi.

"AKIBETLERİNDEN HABER ALAMIYORUZ"

Azizi, temsilciliklerini açarken hiçbir güvencelerinin olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini ve çoğu zaman binalarının ateşe verildiğini hatırlatarak, "Defalarca üyelerimizi kaçırdılar ve akıbetlerinden haber alamıyoruz." dedi.