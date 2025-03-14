Suriyeli Türkmenlere eğitim yuvası yapılacak

1580 metrekarelik geniş bir alana sahip eğitim yuvasında 16 derslik, konferans salonu, mescit, öğretmenler odası ve idari birimler yer alacak. Bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşan bu yapı, aynı anda 500 öğrenciye, dönüşümlü olarak ise toplamda bin öğrenciye eğitim imkânı sağlayacak.

20 MİLYON TL'LİK DEV PROJE

Türkiye ile güçlü kültürel ve tarihi bağları bulunan bölgedeki Türkmenler için büyük bir anlam taşıyan proje, 20 milyon Türk lirasına mal olacak. Bu yatırım, savaşın izlerini silmek ve Suriye halkına umut olmak adına atılmış en büyük adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin desteğiyle bölgede eğitimden sağlığa, altyapıdan barınmaya kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Suriye halkı, yıllar süren savaşın ardından yeni bir geleceğe adım atarken, Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayağa kalkmaya hazırlanıyor.