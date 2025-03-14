Suriyeli Türkmenlere eğitim yuvası yapılacak
Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin çökmesiyle ülkede yeni bir umut dalgası yeşeriyor. Savaşın ağır tahribatına rağmen, Suriye halkı küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Türkiye, kardeş ülkeye yardım elini uzatırken, Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği bu mücadelede ön saflarda yer alıyor. Savaşın ardından Suriye’nin dört bir yanında harabeye dönmüş şehirler, mülteci konumuna düşmüş milyonlarca insan ve derin bir ekonomik kriz var. Ancak artık yeni bir sayfa açılıyor. Yeniden inşa sürecinin en az 10 yıl süreceği ve maliyetinin milyarlarca dolar bulacağı tahmin ediliyor.
Yeniden inşa sürecinde en önemli adımlardan biri eğitimde atılıyor. Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği'nin öncülüğünde, Lazkiye Bayırbucak'ta modern bir okul kompleksi inşa ediliyor.
1580 metrekarelik geniş bir alana sahip eğitim yuvasında 16 derslik, konferans salonu, mescit, öğretmenler odası ve idari birimler yer alacak. Bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşan bu yapı, aynı anda 500 öğrenciye, dönüşümlü olarak ise toplamda bin öğrenciye eğitim imkânı sağlayacak.
20 MİLYON TL'LİK DEV PROJE
Türkiye ile güçlü kültürel ve tarihi bağları bulunan bölgedeki Türkmenler için büyük bir anlam taşıyan proje, 20 milyon Türk lirasına mal olacak. Bu yatırım, savaşın izlerini silmek ve Suriye halkına umut olmak adına atılmış en büyük adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin desteğiyle bölgede eğitimden sağlığa, altyapıdan barınmaya kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Suriye halkı, yıllar süren savaşın ardından yeni bir geleceğe adım atarken, Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayağa kalkmaya hazırlanıyor.