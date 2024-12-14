Suriyeliler ilk kez Esad’ın özel tatil yerini ziyaret etti

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana, yerel halk, ailesinin kuzey Lazkiye ilindeki Burj İslam'da yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen özel sahil beldesinin arazisini ilk kez ziyaret etme fırsatı buldu. Komplekste Akdeniz'e bakan bir villa, özel plaj, çeşitli bahçeler ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Reuters'in haberine göre tatil beldesi büyük çaplı yağma ve yıkıma maruz kaldı, pencereler, lambalar, duşlar ve tuvaletler kırıldı, zeminin camla kaplandığını ve hiçbir kullanılacak mobilyanın kalmadığını belirti. Ancak bölge sakinleri, Esad ailesinin yönetiminin başlangıcından bu yana ilk kez (1971'den beri Hafız Esad ülkenin cumhurbaşkanıydı, onun ölümünden sonra ikinci oğlu Beşar bu görevi devraldı) burayı ziyaret edebileceklerinden mutlu. . Bisikletçi Bassel Sufi, burayı görmek için Lazkiye idari merkezinin 40 kilometre uzağında geldi. Suriye milli takım bisikletçisi Sufi, ''Hayatımda ilk kez kendimi özgür hissettim. Gözlerime inanamıyorum, hayatımızda görmediğimiz bir şey yapmışlar. Suriyeliler çok uzun zamandır istediklerini yapma imkanından mahrum bırakıldı. Burayı ilk kez görüyorum. Buraların artık halka ait olması gerekir.'' dedi.

Özgür Suriye Ordusu'dan (ÖSO) Türkmen kökenli Sait Bairli ise, "Esad , yaptığı her şeyi halkın parasıyla yaptı. Villanın içine baktığınızda çok komik olduğunu görüyorsunuz. Bu tür yerlerin, bu güzel yerlerin zarar görmesini istemiyoruz, yeni hükümetin mülklerin asıl sahibi olanlara iade edileceği bir sistemi uygulamasını istiyoruz.'' dedi. Reuters, tesisin şu anda bulunduğu bölgede daha önce Suriyeli Türkmenlerin yaşadığını, ancak inşaat sırasında komşu köylere sürüldüklerini belirtiyor. Ajans, ülkenin cumhurbaşkanının devrilmesinden sonra artık bu yerlere yeniden gelmeye başladıklarını yazıyor. The Washington Post (WP), Esad'ın röportaj yaptığı komşularına ve internetteki çok sayıda videoya atıfta bulunarak, Esad'ın iktidar yılları boyunca kendisi için nispeten mütevazı bir kamuoyu imajı yarattığını yazmıştı; aile "sessiz lüks" içinde yaşıyordu.