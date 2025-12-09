Suriye’nin ayağa kalkmasında Türkiye kilit rolde

Bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar için mücadele eden Türkiye, Suriye'de uzun yıllar süren iç savaşın sona ermesi için de elini taşın altına koyan ülke oldu. 8 Aralık'ta Suriye'deki iç savaş bitti ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Ankara'nın, yeni Suriye yönetimine Suriye halkının huzur ve refahı için diplomatik mecralarda verdiği destek, ülkeye yönelik yaptırımların bir kısmının kaldırılması ve hafifletilmesinde önemli rol oynadı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı olmaz. Kaldırırsanız çok iyi bir şansı olur" demesi üzerine Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıkladı. AB de mayıs ayında Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması kararının resmen kabul edildiğini açıkladı. Türkiye, ülkenin yeniden inşa ve imarı için de önemli katkılarda bulundu. Suriye'nin küllerinden doğması için verilen emekler Suriyeliler için de umut oldu.

GÖZLER SDG'DE

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, BM Zirvesi'ne katılarak ülkesini 58 yıl sonra ilk kez temsil etti. Şara, Trump ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Suriye'nin önünde 2 sınav öne çıkıyor. İlki 10 Mart'ta terör örgütü SDG ile yapılan mutabakatın hayata geçmesi. Bu mutabakat yıl sonuna kadar örgütün kendini lağvederek üyelerinin Suriye ordusuna katılmasını içeriyor. İkinci olarak anayasa bildirgesinin yazım süreci yakından izlenen konular arasında yer alıyor.

ANKARA: DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Dışişleri Bakanlığı, Esad rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin ilk yıldönümünde Hürriyet Günü'nü kutladı. Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor" paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ülkemiz, milyonlarca mazlumun adalet, huzur ve güven arayışını destekleyen tüm uluslararası çabalarda güçlü bir irade ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, komşuluk hukukunun ve insani sorumluluğun gereği olarak, Suriye halkının yanında olmaya devam etmektedir" mesajını paylaştı.

ERDOĞAN'DAN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllar süren zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyelileri özgürlüğüne kavuşturan "8 Aralık Devrimi"nin birinci yılını tebrik etti. Erdoğan "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

HUZURLU DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Türkiye her daim sığınmacıların "Gönüllü, güvenli ve onurlu" şekilde ülkelerine dönmesini savundu. 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Türkiye'den 550 binden fazla Suriyeli ülkelerine geri döndü.

DEVRİM KAMUFLAJI İLE MESAJ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sabah namazını kıldığı Emevi Camii'nde "kardeşlik" mesajı verdi. Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle gelen Şara, ülkesini yeniden ayağa kaldırma sözü verdi.