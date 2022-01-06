Suriye’nin Çobanbey ilçesinde geleceğin doktorları yetişiyor

SERTİFİKA TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ



Fakültenin ve Meslek Yüksek Okulu'nun ilk hazırlık sınıfı öğrencileri bugün Sağlık Bakanlığı Güvenli Bölge Koordinatörü'nün, Yunus Emre Enstitüsü okutmanlarının, fakülte dekanının ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Sertifika Takdim Töreni düzenlendi. Törene Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı A. Kutalmış Yalçın, Güvenli Bölge Sağlık Koordinatörü Bahadır Karaca, Çobanbey Hastanesi Başhekimi Muhammed El İdris, Çobanbey Hastanesi Başhekim Danışmanı Dr. İsmail Hakkı Göl, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dekanı Prof. Dr. Mehmet Okumuş katıldı.

GÜVENLİ BİR GELECEK



Ödül töreni öncesinde açış konuşmasını yapan Ateş, Suriye'yi güvenli bir geleceğin beklediğini ve bunun için genç neslin gayretinin önemli olduğunu vurguladı. Yunus Emre Enstitüsü için Suriye'nin öncelik sıralarında yer aldığını söyleyen Ateş ayrıca Türkiye ve Suriye'nin ortak kültür ve tarihinden kaynaklanan kuvvetli bağlarının olduğuna ve bu bağları genç neslin kuvvetlendireceğine işaret etti. Törende "Türkçe Sertifikası"nı alan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Razan El Kadri "Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Burada bizlere olan katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Güvenli ülkemde ileride ahlaklı, başarılı bir doktor olmayı hayal ediyorum" diyerek Yahya Kemal'in "İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar" mısrasına atıfta bulundu.