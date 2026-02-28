Suriye'nin Dera ve Kuneytra kentlerine füze parçaları isabet etti

Suriye Gözlemevi'nden edinilen bilgiye göre, İsrail'in Suriye hava sahasında imha ettiği füze kalıntıları Kuneytra ilinin güney kırsalındaki El Hiyran köyüne ve Dera ilinin kuzeyindeki Enhil ilçesi ile batı kırsalındaki Şebrek köyüne düştü.

Olaylar sırasında can kaybı olmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Golan Tepeleri Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), füzenin düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.