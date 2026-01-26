Suriye’nin kuzeydoğusunda dikkat çeken hareketlilik: Ruslar Kamışlı’dan çekiliyor
Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı ilçesinden askeri personel ve teçhizatını askeri kargo uçaklarıyla Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü’ne çekti.
Bölgedeki Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.
Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.