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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:07 Son Güncelleme: 13.6.2023 10:34

Suriye'nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'de yaşanan helikopter kazası sonucu 22 ABD askeri yaralandı. Yapılan açıklamada kazaya neyin neden olduğunun henüz belirlenmediği ifade edildi.

AA
Suriye’nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

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Suriye'nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı
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