Suriye’nin yeni lideri Şara: PKK/YPG’ye yer yok

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkenin "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü" olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Şara, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, ülkedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı. Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/ YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı. SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti. Şara, ülkede "4 yıl sonra seçim yapılabileceği" mesajını verdi.Türkiye, Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki yardım çalışmalarını artırarak devam ediyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'deki iç savaşta yıllarca ağır saldırı ve baskıya maruz kalan Şam'ın dış mahallelerinden Guta, Medyara ve Beyt Seva'da yerel sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği içinde yetim ve dullardan oluşan 160 ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı. Yardım alan aileler, desteklerinden ötürü Türkiye'ye, TİKA'ya ve işbirliği yapılan yerel STK'lere teşekkür ederek, benzer insani yardım çalışmalarının devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.