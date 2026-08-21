Suriye’ye desteğimiz sürecek

Suriye’ye desteğimiz sürecek
BETÜL USTA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırısının Suriye'nin güvenliğine, ülkenin bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olduğunu belirterek, saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade etti. MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gerçekleştirildiği Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Açıklamada "Suriye'nin egemenliğine katkılarımız devam edecek" denildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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