Suriye’ye desteğimiz sürecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırısının Suriye'nin güvenliğine, ülkenin bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olduğunu belirterek, saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade etti. MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gerçekleştirildiği Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Açıklamada "Suriye'nin egemenliğine katkılarımız devam edecek" denildi.
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