Suriye’ye gönüllü dönüşler masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye rejimi ile temas kurulması yönündeki mesajlarının ardından başlayan süreç kapsamında Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcıları Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi. Türkiye 20-21 Haziran'daki toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak etti.Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması noktasında müzakerelerin yapılması da öngörülüyor. Ankara, rejim ile temaslarına ilişkin Suriye muhalefetini bilgilendiriyor. Türkiye, Suriye muhalefetinin garantörü olarak, muhalefetin hakları hilafına hareket etmeyeceğini dile getiriyor.